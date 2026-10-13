Alerta por el fenómeno El Niño: más de 11 mil colegios podrían ser afectados, alertó el Minedu

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Educación (Minedu) emitió una voz de alerta ante el eventual impacto del fenómeno El Niño en el territorio nacional. La institución advirtió que más de 11 mil instituciones educativas públicas se encuentran en zonas de vulnerabilidad frente a lluvias e inundaciones.

Evaluación del impacto en la infraestructura educativa y niveles de riesgo

Las estimaciones técnicas del sector permitieron identificar el grado de vulnerabilidad que afrontan los centros educativos frente a los fenómenos climáticos. El vocero del Minedu advirtió que el principal factor de preocupación radica en la acumulación de agua y la fragilidad de los techos en las zonas afectadas.

"Normalmente las clases acaban en diciembre. Ustedes pueden ver que ante inundaciones con un nivel muy alto tenemos 2262 locales educativos que podrían ser afectados y con nivel de exposición alto 11, 086 locales educativos", detalló.

Sumado al peligro de las inundaciones, las precipitaciones intensas incrementan la probabilidad de deslizamientos de tierra y huaycos en diversas cuencas hidrológicas. El sector Educación identificó miles de locales escolares situados en zonas de pendiente inestable o cercanía a ríos. La afectación de las vías de acceso a los planteles representa una amenaza directa para la seguridad física.

"Para el tema de exposición ante movimientos en masa en un nivel muy alto tenemos 3804 locales educativos y en un nivel alto 5670", indicó.

Modificación del calendario escolar y adelanto del cierre de clases regional

El adelantamiento de las precipitaciones torrenciales obligó a reformular el cronograma académico originalmente planeado para el presente año lectivo. Reportes científicos iniciales indicaban que las lluvias comenzarían en diciembre, pero los pronósticos actualizados mostraron un cambio drástico.

"A raíz de la información de las instituciones técnicas científicas, inicialmente nos decían que las lluvias intensas iban a iniciar en el mes de diciembre. Producto de ello es que ya algunas regiones han determinado a través de diversos documentos el fin del año escolar", detalló.

Como consecuencia de este ajuste preventivo, varios departamentos del norte y sur del país establecieron fechas diferenciadas para la culminación del servicio educativo. Las autoridades regionales oficializaron calendarios de emergencia para evitar exponer a los escolares durante los días de mayor precipitación.

"Por ejemplo, Tumbes, el 4 de diciembre, Piura, el 27 de noviembre, Lambayeque el 4 de diciembre, La Libertad el 2 de diciembre, Ancash el 4 de diciembre, Arequipa el 11 de diciembre, Junín el 4 de diciembre, Ica el 30 de noviembre, Tacna el 11 de diciembre y Huánuco el 11 de diciembre", indicó.

En ese sentido, el Minedu reafirma su compromiso de salvaguardar la integridad de los estudiantes y docentes mediante la adopción de medidas preventivas oportunas ante los embates del fenómeno climático.