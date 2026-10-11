Nuevas inundaciones golpean Nepal: reportan desaparecidos mientras aún se recupera de las riadas de agosto

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las fuertes inundaciones repentinas volvieron a golpear el centro de Nepal, arrasando decenas de viviendas e infraestructuras en el distrito de Gorkha. Las autoridades informaron sobre la desaparición de varias personas y el despliegue de operativos para poner a salvo a los residentes atrapados por la crecida. El desastre natural se produce cuando el país asiático apenas comenzaba a recuperarse de los estragos causados por las riadas de agosto.

Destrucción de infraestructuras y despliegue de operativos de emergencia en Gorkha

El desbordamiento del río Budhi Gandaki causó graves daños materiales a su paso por las comunidades del distrito nepalí de Gorkha. Un deslizamiento de tierra seco derivó en una riada de barro que destruyó alrededor de 45 viviendas de la zona afectada. Además, el violento flujo de agua dañó tres proyectos hidroeléctricos y destruyó cuatro puentes clave para la conectividad local.

Frente a la crecida, las autoridades activaron protocolos de evacuación inmediata y ordenaron a la población alejarse del cauce del río. Equipos de rescate apoyados por helicópteros lograron evacuar a decenas de personas atrapadas, incluyendo a varios ciudadanos extranjeros. El monitoreo sobre el nivel del agua se mantiene de forma continua para prevenir mayores afectaciones en los poblados vecinos.

La agencia nacional de gestión de desastres coordinó el traslado de los damnificados hacia refugios temporales para garantizar su seguridad. Las labores de búsqueda de las personas reportadas como desaparecidas continúan en áreas de difícil acceso por los escombros. Los equipos de auxilio priorizan el suministro de alimentos y la restitución de servicios básicos en las comunidades aisladas.

Vulnerabilidad del Himalaya y antecedentes de desastres naturales recientes

La recurrencia de estos fenómenos hidrometeorológicos pone en evidencia la fragilidad ambiental que afronta la cadena montañosa del Himalaya. Instituciones especializadas señalaron que este tipo de crecidas responde a múltiples factores geológicos y climáticos capaces de desatar riadas. Comprender los desencadenantes de estos colapsos resulta crucial para diseñar planes de prevención y mitigar los riesgos futuros.

Este nuevo episodio de emergencia agrava la crisis humanitaria que arrastra el país desde el colapso glaciar registrado en agosto. Aquella catástrofe previa dejó un saldo desastroso de víctimas mortales, miles de desaparecidos y una infraestructura pública severamente comprometida. Las recientes lluvias de septiembre también generaron deslizamientos de tierra que complicaron el panorama de reconstrucción nacional.

Los pobladores locales expresaron su temor ante la similitud de la fuerza del agua con los eventos catastróficos recientes. Aunque la rápida alerta permitió evacuar a tiempo a varios grupos familiares, las pérdidas materiales dejaron a decenas sin hogar. La comunidad internacional evalúa nuevas medidas de apoyo para fortalecer la resiliencia de las comunidades vulnerables de Nepal.

En ese sentido, las nuevas inundaciones en Nepal evidencian la urgente necesidad de consolidar sistemas de alerta temprana y planes de reconstrucción sostenibles que protejan a las poblaciones vulnerables frente a la creciente frecuencia de desastres naturales en la región del Himalaya.