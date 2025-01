El expresidente de Uruguay (2010-2015), José 'Pepe' Mujica, causó gran preocupación entre sus compatriotas y a nivel internacional tras confirmar que el cáncer se expandió por su cuerpo complicando su salud. A su vez, reiteró que prefiere descansar en paz sin someterse a más tratamientos médicos.

José Mujica brindó una reveladora entrevista para el semanario 'Búsqueda' en las instalaciones de su chacra en Rincón del Cerro, en Uruguay. Es durante esa conversación que el exmandatario, con lágrimas en sus ojos, confesó la complicada situación que vive desde el 29 de abril del 2024, que fue diagnosticado con cáncer al esófago.

Desafortunadamente, dicha enfermedad se habría expandido por el resto de su cuerpo como el hígado, lo que lo lleva a un difícil panorama que "no lo para con nada" debido a su avanzada edad (89 años) y porque ya tendría otras afecciones que le imposibilitarían seguir luchando contra el cáncer.

"El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta", señaló en un inicio, sentado al lado de su esposa Lucía Topolansky.