Gustavo Petro no asistirá a toma de mando de Maduro: "Las elecciones en Venezuela no fueron libres"

En un extenso mensaje en su cuenta de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que no asistirá a la eventual toma de mando del dictador venezolano Nicolás Maduro. El mandatario sudamericano acotó que la detención de líderes políticos y las irregularidades en las pasadas elecciones, no le permiten acudir al evento.

Petro no irá a Venezuela

En su mensaje, el líder izquierdista acotó que las solicitudes presentadas por Colombia, respecto a la transparencia durante los pasados comicios del 28 de julio de 2024, no fueron atendidas. Acotando así, estas "no fueron libres". Explicando que no existen elecciones libres "bajo bloqueos".

"La solicitud de Colombia no fue atendida en el sentido de máxima transparencia en las elecciones pasadas, cuando tal posibilidad se expuso en diversos espacios de encuentro político al que fuimos invitados. En Europa, en Venezuela y en los EEUU. Las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres. No hay elecciones libres bajo bloqueos.", detalló.

En otro punto, argumentó conocer que existe una unión especial, tanto cultural, histórica y hasta sanguínea entre ambos pueblos, sin embargo, el haber propiciado el distanciamiento diplomático, el cierre de las fronteras, es poner a las personas de ambos países dentro de una situación de hambre y expuestas a la merced de mafias.

Igual que nuestro amigo Enrique Márquez, destacado progresista venezolano, ha sido detenido Carlos Correa, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela. Esto, y otros hechos, impide mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro.



Canciller peruano se pronuncia sobre Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, acusó que el régimen de Nicolás Maduro secuestró a cuatro peruanos en Venezuela. Según lo expuesto por el funcionario peruano, este grupo de varones fue detenido por las autoridades del país caribeño por "complotar" contra el régimen.

Los connacionales, cuyas edades oscilarían entre los 30 y 40 años, fueron puestos a disposición de las autoridades de Venezuela, entre los meses de septiembre y octubre del año pasado. Asimismo, acotó que se están realizando diligencias mediante la Embajada del Brasil, desde un área del consulado dedicado a la relación entre Perú y Venezuela.

"Han desaparecido, no sabemos dónde están. Lo que sí sabemos es que han habido declaraciones de oficiales miembros del régimen de Maduro de que han sido detenidos extranjeros de varias nacionalidades por supuestamente complotar contra el régimen de Maduro. Probablemente, en este grupo también estén estos peruanos", detalló.

