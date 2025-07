Trump advierte a Putin con imponerle aranceles por 100 % si no firma acuerdo de paz con Ucrania

30/07/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Nuevas tensiones entre Estados Unidos y Rusia. El presidente norteamericano, Donald Trump, lanzó una advertencia a su homólogo ruso, Vladímir Putin, a fin de que en 10 días firme un acuerdo de paz con Ucrania y, de no ser así, aplicará aranceles a sus exportaciones en un 100 %.

El titular de la Casa Blanca comunicó ayer, martes 29 de julio, su aviso a Moscú. No obstante, dijo "no estar seguro" sobre los efectos de la imposición, además, de que "no tiene respuesta" desde el Kremlin por su "pedido de paz" con Kiev.

En un inicio era por 50 días

El ultimátum del republicano recorta considerablemente la advertencia establecida el pasado 14 de julio, cuando en aquella oportunidad dio 50 días a Rusia para que logre un alto al fuego definitivo con Ucrania.

Dicho plazo vencía el 2 de septiembre próximo y, además, señaló que iba a imponer aranceles secundarios del 100 % a los países que comercien con Moscú. "Voy a reducir esos 50 días que les di a un número menor, porque creo que ya sé la respuesta", dijo el mandatario de los Estados Unidos a los periodistas a bordo del Air Force One.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseveró que su país está preparado para enfrentar hipotéticas nuevas restricciones económicas por parte de Washington. Sobre la posición del líder ruso, señaló que en cualquier momento "ofrecerá comentarios".

"Llevamos mucho tiempo viviendo bajo un gran número de sanciones, y nuestra economía ha estado funcionando bajo un gran número de restricciones. Por lo tanto, por supuesto, ya hemos desarrollado una cierta inmunidad", declaró a los medios locales.

Terremotos y erupción de volcanes en Rusia

Un terremoto de magnitud 8.8 en la la península de Kamchatka, en el extremo oriente de Rusia, originó la activación de una alerta de tsunami en su territorio, Japón, Hawaii, México, Estados Unidos, Chile, Ecuador y Perú.

Producto del movimiento sísmico, el volcán Kliuchevskoi entró en erupción, el mismo que se encuentra ubicado a 4 850 metros de altura en la mencionada región rusa, con un diámetro de 700 metros y 80 fumarolas en sus laderas, según la imágenes difundidas por el Servicio Geofísico Unificado de la Academia de Ciencias de Rusia.

El volcán Kliuchevskaya Sopka, también conocido como Kliuchevskoi, es uno de los más activos del mundo y se encuentra a 30 kilómetros de la localidad de Kliuchi, del distrito de Ust-Kamchatski, en la que viven alrededor de 4 500 personas. Fuentes rusas indicaron que la emisión de la lava se produjo en su ladera oeste al promediar las 11:41 a. m. (hora local).

Cabe señalar que, la península de Kamchatka es el punto de encuentro entre las placas tectónicas del Pacífico y Norteamérica, lo que convierte a la región en una de las zonas sísmicas más activas del planeta, además, acoge a casi 130 volcanes (más de 30 están activos).