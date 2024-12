02/12/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Una triste noticia remeció a los seguidores de las K-dramas. Hace algunas horas, se confirmó la muerte de un joven actor surcoreano, quien participó en famosas producciones de su país. El trágico suceso enlutó a cientos de seguidores, quienes lloran su partida por las circunstancias en que se produjo.

Actor de K-dramas falleció en su país

De acuerdo a plataformas internacionales. el actor Park Min Jae perdió la vida a los 32 años, y su deceso ocurrió el pasado 29 de noviembre, en China. Si bien no se ha confirmado la causa de su muerte, medios del país como All Kpop y Xports News sugieren que el joven actor pudo haber sufrido un infarto.

Las primeras horas de este lunes 2 de noviembre, su representante confirmó la pérdida, lamentando que él no pudiera concretar los proyectos que tenía en mente. Según mencionó, Min Jae quería conquistar China, por lo que emprendió un viaje de un mes, el cual no llegó a ocurrir. "Fue tan repentino y tan impactante", expresó en un comunicado.

"La familia debe estar sintiendo un dolor inimaginable. Min Jae, todavía hay tanto que queríamos decir y hacer juntos. Estoy agradecido de haber sido tu representante, aunque fuera por poco tiempo. Lo siento profundamente. ¡Nunca olvidaré su nombre, el actor Park Min Jae!", acotó en su pronunciamiento.

Familiares, allegados y fanáticos lamentan pérdida

Horas más tarde, su hermano, Pak Zaeh Yung confirmó la muerte en una publicación desde su cuenta en Instagram. En dicho post, compartió un documento en donde se observa el registro de sus datos en el Hospital Universitario Nacional de Seúl, lugar se velarán sus restos. Además, escribió una dedicatoria al fallecido actor, a quien etiquetó desde su cuenta privada.

"Mi amado hermano se fue a descansar. Espero que la mayor cantidad posible de personas puedan recordar a mi hermano. Por favor, comprendan que no puedo comunicarme con todos individualmente", sostuvo al respecto.

Por otro lado, la agencia Big Tittle, quien lo representó durante los últimos años, dedicó un mensaje póstumo. "Park Min Jae, un hermoso actor al que le encantaba actuar y siempre hacía lo mejor para sí mismo, se ha ido al cielo. Muchas gracias por el amor y el interés que le han mostrado al actor Park Min Jae. Que descanse en paz", escribió.

Este joven actor de K-dramas participó en producciones de su país como 'Mr. Lee', 'Little Women', 'Deborah' y 'As Long as He Raised His Finger'. Su muerte significó toda una pérdida para el mundo de la actuación en Corea del Sur, en donde sus fanáticos y allegados lamentaron la trágica noticia durante las últimas horas.