Reconocido músico es hallado sin vida al interior de su vivienda: Esto se sabe de su trágica muerte

La muerte de un reconocido músico viene causando conmoción en el mundo entero. Y es que el artista de tan solo 44 años fue hallado sin vida al interior de su vivienda, convirtiéndose su caso en uno muy complejo, sobre todo por la forma en como las autoridades dieron con sus restos.

Músico es hallado sin vida en su vivienda

Según información proporcionada por medios internacionales, Bob Bryar, músico y exbaterista de My Chemichal Romance, fue encontrado sin vida este último martes, 26 de noviembre, luego de que personas allegadas a él, lo hayan visto por última vez el pasado lunes, 4 de noviembre, en medio de sus reuniones habituales.

Es así que, al llegar las autoridades a su inmueble ubicado en Tennessee, se dieron con la sorpresa de que los restos del artista se encontraban ya en estado de descomposición pero sin registrar algún signo de violencia.

Si bien no descartan totalmente que la muerte de Bryar haya sido un crimen, aún no se confirma la causa exacta de su inesperado deceso.

Autoridades inspeccionaron el inmueble

La policía estadounidense informó también que las pertenencias del exbaterista de My Chemical Romance permanecieron intactas al interior de su vivienda.

No obstante, Control de Animales dispuso el retiro de los perros del músico, los mismos que se encontraban encerrados en la propiedad desde que este perdió la vida.

Así fue su trayectoria musical

Bryan ingresó a My Chemical Romance en 2004, en reemplazo del baterista origial, Matt Pelissier. En aquel momento, se acababa de lanzar el segundo álbum del grupo llamado 'Three Cheers for Sweet Revenge'.

Y aunque el artista de 44 años no llegó a participar en ese disco, si apareció en los videoclips y material promocional, convirtiéndose finalmente en una figura importante para el grupo, sobre todo porque su llegada coincidió con el ascenso artístico de la banda, que llegó a posicionarse como una de las más influyentes del rock alternativo.

En 2010, la participación de Bryar en MCR llegó a su fin, lo que muchos indican se habría tratado de un duro golpe para él: "Hace cuatro semanas, My Chemical Romance y Bob Bryar se separaron. Esta fue una decisión dolorosa para todos nosotros y no se tomó a la ligera", decía el comunicado de la agrupación.

De esta manera, se informó sobre el fallecimiento del reconocido músico, Bob Bryar, quien perteneció a la agrupación My Chemical Romance y se convirtió en figura importante para la industria musical.