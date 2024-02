Muere el hombre más viejo de Colombia a sus 119 años: ¿Cuál fue su secreto para vivir tanto tiempo?

Muchísimas personas esperan tener una vida larga y con momentos memorables, pero Jesús Loaiza llevó esto a otro nivel. El hombre más viejo de Colombia murió a sus 119 años, dejando cuestionamientos alrededor de su longevidad.

Este último aspecto fue abordado por Loaiza en una entrevista brindada el pasado 2020, donde comunicó que su rutina en el campo iniciaba a las 4 de la mañana, y se levantaba para preparar café y poder contemplar el amanecer antes de trabajar en su huerto.

Pero, más allá de una exigente rutina de trabajo, el hombre brindó unos útiles consejos a las generaciones más jóvenes, de cara a que aprovechen su vida de la mejor manera.

Jesús Loaiza señaló que el trabajo físico, en compañía de serenidad y alegría eran claves en su extensa vida. Recomendó a los más jóvenes "disfrutar de la buena vida y trabajar".

Además, comentó que la vida de campesino lo ayudó a mantenerse tranquilo la mayoría del tiempo, además de en conexión con la naturaleza.

Otra de las cosas que el longevo hombre realizaba estrictamente -y que sorprendió a los especialistas- es que culminaba su jornada diaria con un café caliente y un cigarrillo.

Un sello distintivo en la vida de Loaiza fue su negación constante a la medicina moderna, pues desde muy pequeño Loaiza se trató sus dolencias con ungüentos naturales y preparados caseros.

"Yo no conozco las pastillas, no me he enfermado nunca en mi vida. A mí no me duele una muela... porque no las tengo (risas)", declaró en otra entrevista.