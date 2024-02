Magaly Medina destruye a Christian Cueva: "Si no es tu mundo, qué diablos hacías teniendo 'good time'"

16/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡No lo soporta! Magaly Medina, una vez más, se refirió a la polémica que ha protagonizado Christian Cueva, en los últimos días, tras haber salido a la luz todos los 'good time' que tuvo con diferentes modelos de la televisión local. Por ello, la 'Urraca' no toleró la forma en que el pelotero ha minimizado sus infidelidades al decir que fue una simple "equivocación en su vida".

Como se recuerda, el futbolista, recientemente, ha dado declaraciones sobre este escándalo y solo ha reconocido su amorío con Pamela Franco, la cual también calificó de error.

Magaly estalla contra Christian Cueva

Por esta razón, Magaly Medina le dijo sus verdades a Christian Cueva, pues se mostró indignada por las declaraciones que brindó donde trató de pasar por agua tibia el comportamiento desleal que tuvo hacia su esposa, Pamela López.

La 'Urraca' mencionó que ahora el jugador se refiere como 'una mala decisión' a las infidelidades que cometió hacia su esposa, quien ya le había dado una oportunidad luego de descubrir conversaciones comprometedoras con algunas mujeres de la farándula.

"Ha cambiado de palabra, ya no dice error sino ahora dice que fue una mala decisión", sostuvo al recordar el discurso de Cueva en su comunicado, cuando llamó 'error' a la relación clandestina que mantuvo con Pamela Franco.

Lo cuestiona

No hay que olvidar que, recientemente, el futbolista aclaró que no se siente cómo dando entrevistas para referirse a esta polémica, pues él no pertenece al mundo del espectáculo. Por ello, Magaly cuestionó su interés por vincularse con diversas modelos.

"Eso es una vez, pero no varias veces, y todavía tiene la conciencia de decir que este no es su mundo. Si no es tu mundo, qué hacías escribiendo y gileando a tanta gente de la farándula", agregó.

Asimismo, también se refirió a las mujeres que aceptaron vincularse con Cueva sabiendo que es casado y tiene familia.

"Qué diablos hacías teniendo 'good time' con tantas mujeres de la farándulas. Claro, muchas que se hacen las santurronas, pésimo, un irrespetuoso que le faltó a la madre de sus hijos", arremetió.

Finalmente, Magaly Medina no tolera la actitud que ha tenido Christian Cueva, tras exponerse sus 'good time' con diferentes modelos del medio. Por ello, cuestionó el afán del futbolista por relacionarse con mujeres que no pertenecen a su mundo, debido a que él aclaró que no le gusta involucrarse en este tipo de escándalos faranduleros.