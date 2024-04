¡No era su día! Comerciante se salva de morir en asalto: balas impactaron en paquete de chicles

¡Se salvó de milagro! El dueño de un kiosko en Argentina se salvó de morir durante un atraco en su tienda cuando las balas que dispararon los delincuentes impactaron contra un paquete de chicles que se encontraba en uno de sus estantes.

Las imágenes del intento de robo quedaron registradas por las cámaras de seguridad del local y luego trascendieron a las pantallas de la televisión nacional argentina por su insólita naturaleza.