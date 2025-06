Christian Cueva reveló que casi se retira del fútbol: "Me pasó por la cabeza"

Christian Cueva debutó con la camiseta de Emelec en el encuentro ante Delfín por la fecha 17 del torneo ecuatoriano, robándose la atención de los hinchas y de la prensa, quienes esperaban un gran rendimiento del jugador peruano.

Luego de su primer partido en Ecuador, 'Aladino' dio a una entrevista a Movistar Deportes donde reveló que el año pasado pensó en retirarse del fútbol profesional.

"El año pasado me pasó por la cabeza dejar el fútbol. Estuve en un momento donde no sabía cuál era la dirección de lo que yo quería. Para lo que era mi carrera, mi vida y todo lo que me pasó. Lo voy a decir y no lo voy a repetir más, tuve gran culpa de eso. No puedo echarle la culpa a la vida, yo también tuve mis errores", dijo al citado medio.