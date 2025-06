¿Karla Tarazona o Tilsa Lozano? Conductora de Panamericana TV está embarazada, revela Metiche

El domingo 23 de junio, Metiche soltó una bomba que dejó a todos con la boca abierta. En su programa, Todo se filtra, reveló que una conductora de Panamericana TV está embarazada, y desde entonces, las redes sociales no han dejado de especular: ¿Se tratará de Tilsa Lozano, Karla Tarazona o Alexandra Hörler?

Fiel a su estilo, el Metiche no reveló la noticia de inmediato y nos tuvo en suspenso durante varios minutos. Con su ya conocida habilidad para crear expectativa, fue soltando pistas que hicieron volar nuestra imaginación.

Sin embargo, el conductor de Todo se filtra no tardó en aclarar que la futura mamá no sería una periodista. Con esa pista, todas las miradas comenzaron a apuntar hacia otras figuras del canal. ¿Quién será la elegida para traer un nuevo angelito al mundo?

Metiche no se guardó nada y barajó algunos nombres que nos dejaron pensando: Laura Spoya, Karla Tarazona, Tilsa Lozano, Rocío Miranda y Xiomy Kanashiro.