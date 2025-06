¿Fin de la tensión en Medio Oriente? La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reveló que tras una conversación con el presidente de EE. UU., Donald Trump, su país ya no atacará a Irán. Según el comunicado, Trump expresó su "gran aprecio por Israel" y manifestó confianza en la estabilidad del alto el fuego, destacando que, en su opinión, el país "alcanzó todos sus objetivos militares en la guerra".

El conflicto entre Israel e Irán parece que tiene un nuevo giro. Luego de que el jefe de Estado de EE. UU., Donald Trump, expresó su decepción por la continuación de las hostilidades entre ambos países y los acusó de violar el acuerdo de alto el fuego anunciado el lunes por la noche.

"Básicamente, tenemos dos países que han estado luchando durante tanto tiempo y con tanta fuerza que no saben qué c*** están haciendo. (...) Israel. No lance esas bombas. Si lo hace, es una violación grave. ¡Trae a tus pilotos a casa, ahora!", expresó en un inicio el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.