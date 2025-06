Donald Trump minimiza ataque de Irán a su base militar en Qatar: "Una respuesta muy débil"

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, se pronunció de manera oficial ante el reciente ataque de Irán a su base militar ubicada en la ciudad de Doha en Qatar. El mandatario fue bastante detallado en su comunicado y calificó esta respuesta bélica de débil ya que la misma fue contenida sin causar ningún daño de consideración.

Como se recuerda, sobre las primeras horas de este lunes 23 de junio, los principales medios internacionales informaban sobre una serie de explosiones en las instalaciones militares estadounidenses en Qatar. Esto fue confirmado por el propio gobierno iraní asegurando que el ataque era contestación a los puntos nucleares que habían sido destruidos por la nación del Tío Sam.

Por ello, Donald Trump minimizó el bombardeo señalando que 13 de los 11 misiles disparados por Irán fueron neutralizados y el restante cayó en un punto que no ocasionó daño alguno. Por ello, no se registró daño alguno y ningún militar de Estados Unidos resultó herido.

"Irán ha respondido oficialmente a nuestra destrucción de sus instalaciones nucleares con una respuesta muy débil, algo que esperábamos y que hemos contrarrestado con gran eficacia. Se han disparado 14 misiles: 13 fueron derribados y uno fue liberado, ya que se dirigía en una dirección no amenazante. Me complace informar que ningún estadounidense resultó herido y que prácticamente no se produjeron daños", inició.