El papa León XIV invoca a proteger el arte frente a la IA: "Le falta la chispa de lo humano"

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV ha realizado una nueva reflexión sobre la relación entre la humanida con la inteligencia artificial. Al respecto, pidió diferenciar y resguardar el arte creado por los seres humanos ante el auge del contenido creado por estas nuevas tecnologías.

El papa León XIV se pronuncia sobre el arte frente a la IA

En un mensaje publicado en sus redes sociales publicado este viernes, 2 de octubre, el sumo pontífice expresó su deseo de que exista una alianza entre la Iglesia Católica y los artistas e instituciones culturales con la finalidad de "resguardar nuestra humanidad" frente al esplendor de la inteligencia artificial.

"En esta era de la inteligencia artificial, es urgente distinguir el arte humano de lo que producen las máquinas. Existe una diferencia ontológica, incluso antes que estética, entre el arte y lo que una máquina puede generar mediante cálculos estadísticos a partir de millones de imágenes ajenas", se lee en el texto del Santo Padre.

En esa línea, Robert Prevost subrayó que a los "algoritmos les falta la chispa de lo humano". Por ello, sostuvo que "la Iglesia desea renovar la alianza con los artistas y las instituciones culturales" con el objetivo de formar un equipo de trabajo "para custodiar lo humano".

🔴🔵 #ExitosaPerú | El papa León XIV reflexionó sobre los desafíos que plantea el avance de la inteligencia artificial y destacó la necesidad de preservar aquello que distingue la creatividad y experiencia humanas. En sus reflexiones sobre la IA, el pontífice ha insistido en que... pic.twitter.com/caOJf0R2bI — Exitosa Noticias (@exitosape) October 2, 2026

Magnifica Humanitas y su postura sobre la IA

Cabe mencionar que, la postura del papa León XIV se inscribe también en una reflexión mucho más amplia que ha desarrollado en el presenta año acerca del vícnulo entre la tecnología, creatividad y dignidad humana.

Así, en mayo publicó Magnifica Humanitas, su primera encíclica que se encuentra dirigida a la custodia de la persona huamana en la era de la inteligencia artificial.

Además, este texto católico plantea que la tecnología podría abrir nuevas posibilidades, sin embargo, sostiene que su desarrollo debe mantenerse enfocado en el bien común y a la protección de las personas.

Más recientemente, el Santo Padre alertó contra el peligro de delegar a la inteligencia artificial decisiones que corresponden a la conciencia humana. Dichas declaraciones se enmarcan en un contexto internacional en el que se ha generado una creciente preocupación por los avances de la inteligencia artificial y su impacto sociopolítico o de seguridad.

En conclusión, este viernes, 2 de septiembre, a través de un mensaje de su cuenta de X (antes Twitter), el papa León XIV realizó una reflexión acerca de la inteligencia artificial y el arte. Solicitó diferenciarlos y expresó "le falta la chispa de lo humano".