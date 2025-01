08/01/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un rapero acudió a un programa en vivo para contar detalles de su trayectoria artística, pero desafortunadamente protagonizó un terrible accidente, que dejó preocupado al conductor del espacio y a sus seguidores en redes sociales.

Rapero sufre inesperado percance en plena entrevista

Según informó The Dallas Morning News, el rapero conocido como '2 Low', de 46 años, acudió al programa de YouTube 'One on One with Mike D' para abordar temas relacionados con las decisiones que las personas toman en sus vidas, así como dar a conocer detalles de su trayectoria artística.

Es así como tras aproximadamente 50 minutos de diálogo y cuando todos creían que las cosas iban bien, sorpresivamente, el rapero metió su mano a uno de los bolsillos del pantalón y, acto seguido, se escuchó un fuerte disparo, que dejó paralizados a los presentes.

"¿Quién disparó a quién?, ¿Alguien recibió un disparo? ¿Están todos bien?", expresó el conductor del programa y rápidamente se acercó al músico para percatarse de que no tenga alguna herida. 2 Low mostró ante las cámaras el arma que llevaba y que disparó de manera accidental.

2 Low asegura estar bien tras sufrir accidente en vivo

Con profesionalismo, Mike D volvió a dirigirse a la audiencia mientras el rapero 2 Low, todavía estresado, verificaba dos veces el bienestar de las personas con un rápido "¿Todos bien?". El incidente desde entonces se ha vuelto viral en redes sociales.

Posteriormente, el programa fue a comerciales para resolver la situación y al retornar, Mike D aseguró que cada vez que el artista de 46 años lo visita en su set "hacen historia", seguidamente, continuaron con la entrevista.

"Teníamos que tomar un pequeño descanso. Tuvimos un pop, un momento, ¿sabes lo que estoy diciendo? Nunca ha sucedido en 'One a One con Mike D.' Pero esta noche, con mi hermano, cada vez que nos reunimos, hacemos historia. Así que, supongo que acabamos de hacer historia, ¡todos!", señaló.

El rapero texano 2 Low se dispara en la pierna en plena transmisión.

Reacciones en redes sociales tras incidente en vivo

Los seguidores del rapero 2 Low se mostraron preocupados y no dudaron en pedir mayor información sobre la condición del artista, a pesar de que él aseguró que todo quedó en un susto. Por otro lado, algunos lo criticaron por no tener una mejor seguridad al momento de portar un arma.

"Glock sin seguro, jeans ajustados, una bala en la recámara, sin funda, bajo la influencia de drogas, jugando con el bolsillo. ¿Qué podría salir mal?", "opciones de funda, tal vez debería considerar eso", "nunca ganará una batalla de rap después de esto", expresaron los internautas.

Es así como un inesperado accidente ocurrió en pleno programa en vivo cuando un rapero conocido como 2 Low se disparó. El caso generó gran revuelo a nivel internacional.