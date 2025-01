¡Qué fuerte! Conductora de televisión revela EN VIVO la INFIDELIDAD de su esposo tras 9 años juntos

Una nueva víctima de la infidelidad. Una famosa conductora de televisión reveló durante una transmisión en vivo que su esposo la engañó, luego de 9 años juntos. A continuación, te revelamos de quién se trata y en que circunstancias se dio esta traición.

Nadie está libre de sufrir una infidelidad y, en esta ocasión, la conductora de televisión mexicana, Vivian Cépeda, no fue la excepción.

En una reciente entrevista para un conocido medio del país 'azteca', la presentadora, que se hizo popular por haber participado en distintos programas de entretenimiento como 'Acábatelo' y 'Las Noches del Futbol', se animó a revelar en vivo y en directo el mal momento que vivió tras enterarse que su esposo, con el que llevaba nueve años de relación sentimental, la engañaba.

En un primer momento, Cépeda señaló que si bien su esposo negaba cualquier tipo de falta de respeto dentro de su matrimonio, la mujer misteriosa que salía con él, no perdía ninguna oportunidad para enviarle pruebas contundentes sobre la infidelidad de quien decía amarla.

"Quiero confesar que me engañaron después de 9 años de relación. Él me lo negaba todo pero la tipa me mandaba pruebas", declaró en un primer momento.