Restaurante rechaza propuesta de influencer que pedía comer gratis: "¿Te paso los precios de la carta?"

09/07/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En tiempos donde los influencers son parte del día a día en redes sociales, muchos suelen proponer colaboraciones con restaurantes conocidos o nuevos locales a cambio de comida gratis. Sin embargo, esta vez un restaurante rechazó sin rodeos la propuesta directa de un creador de contenido que pedía comer sin pagar a cambio de publicidad en sus plataformas.

"¿Te paso los precios de la carta?": la conversación que se volvió viral

La cuenta "Soy Camarero", conocida por compartir anécdotas del rubro gastronómico en redes sociales, publicó el intercambio de mensajes entre un influencer y el dueño de un restaurante, donde se evidencia cómo muchos negocios enfrentan este tipo de pedidos.

"Podemos ir un día en familia y a cambio haría stories y reels para que los conozcan mis seguidores. ¿Qué les parece?", fue la propuesta inicial del creador de contenido. En lugar de aceptar, el empresario respondió con ironía: "¿Te paso los precios de la carta?", dejando en claro su incomodidad con la solicitud.

Pese a la indirecta, el influencer insistió: "Igual no me has entendido o no he explicado bien. Iríamos a comer o cenar (gratis) y a cambio les hago publicidad a ustedes (gratis). Por eso se llama colaboración". Al no recibir respuesta, volvió a escribir: "¿Al final les interesa?".

El empresario, firme en su posición, le contestó: "¿Quieres venir un viernes o sábado por la noche más tranquilamente?". El influencer, lejos de darse por vencido, propuso: "Si quieres, podemos ir prontito para que no haya mucha gente y podamos grabar todo bien".

Restaurante rechaza propuesta de influencer que pedía comer gratis

"Aquí cocinamos comida de verdad, no followers"

La conversación tomó un giro inesperado y bastante comentado en redes sociales, cuando el restaurante respondió con una frase directa, clara y contundente que rápidamente se volvió viral:

"Entiendo que quieras cenar gratis, lo raro sería que no lo intentaras. Pero mira, aquí cocinamos comida de verdad, no followers. Así que, si alguna vez quieres probar lo que hacemos, los invitamos... a hacer una reserva como todo el mundo".

Restaurante rechaza propuesta de influencer que pedía comer gratis

El caso del restaurante que rechazó la propuesta del influencer que pedía comer gratis ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales y medios digitales. Si bien este tipo de colaboraciones se han vuelto comunes con el auge de las plataformas digitales, algunos establecimientos optan por mantener firmemente sus propias reglas.