Sagasti sobre Keiko en 2016: Dijo que bien a las primeras encuestas, pero se revirtió y cambió de posición

29/11/2024 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el expresidente Francisco Sagasti recordó la postura de Keiko Fujimori sobre los resultados electorales en 2016, año en el que perdió contra PPK.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, exmandatario señaló que la entonces candidata fujimorista se mostró a favor de las encuestas cuando estas tenían resultados favorables para ella.

"Lo más gracioso es que, en el 2016, apenas salieron las primeras encuestas, la candidata que perdió dijo que bien; pero, cuando se revirtió a las horas, cambió de posición", declaró para Exitosa.

Sagasti reflexiona sobre la democracia en Perú

El exjefe de Estado señaló que la actitud de Keiko Fujimori se ha repetido en otros países como Nicaragua, Venezuela y Estados Unidos. Y es que, según sostuvo, cuando un candidato se niega a aceptar los resultados electorales puede llegar a afectar la democracia.

En ese sentido, aconsejo a los futuros candidatos presidenciales a tener un mínimo de respeto a "las reglas del juego". Asimismo, indicó que también se necesita de una figura imparcial y equitativa en la que no se eliminen candidatos.

"Lo que tenemos que hacer es tener un mínimo de respeto por las reglas del juego. La primera regla del juego es aceptar la estructura que tiene que ser equitativa y no cargada a favor de uno u otro", mencionó.

Francisco Sagasti aconseja a candidatos presidenciales

En otro momento, el exmandatario envió un mensaje a los candidatos de las elecciones en 2026 e indicó que "ser presidente es fácil, lo difícil es gobernar". Así, resaltó la importancia de que las autoridades aprendan de las experiencias de otros países para implementarlas en el contexto particular de nuestro país.

El exjefe de Estado aseguró que le gustaría conversar con los candidatos presidenciales para explicarles como es el día a día un jefe de Estado y apuntó que, en su breve mandato, no existieron actos indebido y no se dieron favores a "nadie en particular".

"Ser presidente es muy fácil, lo difícil es gobernar bien. Ese es el tema. Se tiene que entender el contexto internacional, se debe aprender de la experiencia de otros países que han logrado mejorar la calidad de vida de sus habitantes, tenemos que interpretar esas lecciones en el contexto del Perú", manifestó.

De esta manera, se dio a conocer que Francisco Sagasti se pronunció sobre la derrota de Keiko Fujimori en el 2016 y su reacción frente a las encuestas durante las elecciones presidenciales.