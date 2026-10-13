Papa León XIV: cáncer al pulmón detectado genera reacción en Marco Rubio, Delcy Rodríguez y el Gobierno de Argentina

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La operación y posterior diagnóstico de cáncer pulmonar detectado al papa León XIV ha generado una conmoción mundial, debido al impensado hallazgo, cuando todo parecía que se iba a tratar de un nódulo ubicado en el órgano vital del cuerpo humano.

De acuerdo con el reporte oficial del Vaticano, el sumo pontífice permaneció en el quirófano durante unas tres horas y la operación duró aproximadamente 90 minutos. Posteriormente, tal como exige esta clase de cirugías, el santo padre estuvo bajo observación, para luego iniciar su proceso de reposo en el nosocomio.

Reacción internacional por la lesión cancerígena detectada

La lesión cancerígena, a través de la adenocarcinoma detectada, figura que estaba considerada por sus médicos tratantes, tomando como antecedente el procedimiento quirúrgico previo a su operación, no ha pasado para nada desapercibida por líderes y gobiernos de diferentes partes del mundo.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., se pronunció a través de su cuenta de "X" para enviar un mensaje de solidaridad hacia el sumo pontífice. "Que el Señor le dé fuerza y el Espíritu Santo guíe a los profesionales médicos que cuidan al santo padre", menciona su pronunciamiento.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, apeló José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, santos de su país, para que le conceda la fortaleza necesaria, a fin de que pueda seguir con su misión pastoral en todo el mundo.

"Venezuela eleva sus oraciones por la pronta y plena recuperación de su santidad el papa León XIV. Le hacemos llegar el afecto y la solidaridad de nuestro pueblo, unido en la fe y la esperanza por su salud y bienestar", escribió la mandataria.

Pedimos a Dios con la intercesión de nuestros santos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, que le conceda fortaleza para continuar su noble misión de llevar paz, amor y esperanza a los pueblos del mundo. — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) October 13, 2026 Lee también Vaticano brinda detalles de la operación al papa León XIV: presentó un adenocarcinoma de pulmón

Desde Argentina, uno de los países que el papa León XIV agendó visitar en noviembre próximo, no fueron ajenos al estado de salud del máximo líder de la Iglesia Católica. El vocero presidencial, Adrián Ravier, transmitió el "afecto y acompañamiento" de todos los argentinos, con la finalidad de que el pontífice reanude sus actividades muy pronto.

"Desde el Gobierno Nacional recibimos con alegría la noticia de que la operación concluyó exitosamente y le deseamos al santo padre una pronta y completa recuperación", expresó.

Queremos enviar nuestros mejores deseos al Papa León XIV, quien en el día de hoy fue sometido a una intervención quirúrgica en el Hospital Gemelli de Roma. Desde el Gobierno Nacional recibimos con alegría la noticia de que la operación concluyó exitosamente y le deseamos al Santo Padre una pronta y completa recuperación. Le enviamos nuestro afecto y acompañamiento con el deseo de que pronto pueda retomar plenamente sus actividades. — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) October 13, 2026

Conferencia Episcopal Peruana hace un llamado a orar por la salud del papa León XIV

Previo al inicio de la operación al papa León XIV, la Conferencia Episcopal Peruana hizo un llamado a orar por la salud del santo padre, encomendando su mejoría a la sagrada imagen del Señor de los Milagros. A continuación, la oración por la salud de Robert Prevost:

"Señor de los Milagros,

fuente de vida, salud y esperanza,

ponemos en tus manos amorosas al Santo Padre León XIV.

Acompáñalo en su intervención, fortalece su cuerpo y su espíritu,

guía las manos de quienes lo atienden y concédele la gracia

de una pronta y plena recuperación.

Que la Virgen María,

Madre de la Iglesia,

lo cubra con su maternal protección". Amén.

Los Obispos del Perú convocan a todos los fieles y personas de buena voluntad a elevar sus oraciones por el Papa León XIV, quien ya ingresó al Policlínico Gemelli, en Roma, para su intervención quirúrgica. Nos unimos en comunión, poniendo al Santo Padre en las manos de Dios. 🙏 https://t.co/DL2Cw0AOyR — Conferencia Episcopal Peruana (@conf_episcopal) October 13, 2026

Como se recuerda, León XIV tiene en agenda estar en esta parte de la región entre el 6 y el 17 de noviembre, iniciando en Uruguay, pasando por Argentina, para finalmente llegar a las ciudades peruanas de Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

Nuestro país está a la expectativa de su proceso de recuperación. Fieles católicos empiezan a asistir a diversas iglesias a orar por su salud y recuperación.