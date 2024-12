Subastan tabla de los Diez Mandamientos hallada en Israel: Tiene 1700 años de antigüedad y le falta un mandato

17/12/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Un impresionante e inesperado hallazgo ha conmocionado al mercado de coleccionistas. Fue encontrada en Israel una tablilla de los Diez Mandamientos, pero no es cualquier tablilla, sino que sería uno de los archivos más antiguos que registran los Diez Mandamientos en mármol. Según los especialistas, esta tablilla data de entre los años 300 y 800.

Una curiosidad salta a la vista: la tablilla apenas contiene nueve mandamientos, no diez. El objeto no luce el segundo mandamiento, aquel que indica que "no se debe tomar el nombre de Dios en vano". Además, cuenta con capas de suciedad y poco cuidado por una razón particular: fue usada como escalón por décadas.

"Esta notable placa no es solo un artefacto histórico de inmensa importancia, sino un vínculo tangible con las creencias que ayudaron a formar la civilización occidental. Encontrar esta pieza compartida de patrimonio cultural es viajar a través de milenios y conectarse con culturas antiguas", indicó Richard Austin, director global de Libros y Manuscritos de Sotheby's.

Tablilla cuenta con una indicación

La ausencia del segundo mandamiento no es la única característica que sorprende en la tabla, sino que, además. cuenta con una indicación completamente desconocida: una instrucción específica de adoración.

Según lo indicado, el objeto explica de forma detallada cómo adorar en el monte Gerizim, castellanizado al monte Guerizín o al monte Garizín. Este es uno de los montes colindantes con la ciudad cisjordana de Nablus y es un lugar sagrado para los samaritanos de Palestina.

Lamentablemente, debido a haber sido utilizada por casi treinta años como un escalón en la entrada de una vivienda de la zona (ante el desconocimiento de los dueños), se ha perdido un poco de la legibilidad de la placa, principalmente en la parte central, donde las personas suelen poner el pie al usar las escaleras.

Tablilla será subastada

La tablilla, que aún se encuentra en investigaciones que certifiquen su autenticidad, será subastada el próximo 18 de diciembre por la casa de subastas Sotheby's.

Es tal la magnitud de la reliquia bíblica que se estima que el precio inicial superará el millón de dólares. La subasta se desarrollará en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Así, una tablilla de los Diez Mandamientos será subastada por un millón de dólares el próximo miércoles en Nueva York, en un episodio que ha conmocionado a los coleccionista de todo el mundo.