Trump y Zelenski tuvieron tensa reunión en la Casa Blanca: "Estás jugando a la tercera guerra mundial"

Tensión en la Casa Blanca. Donald Trump y Volodymyr Zelenski se reunieron en la Oficina Oval, y conversaron respecto a los acuerdos que se están gestionando para ponerle fin al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, el diálogo entre ambos presidentes fue acalorado en varios momentos, al punto de que el líder estadounidense acusó a su homólogo ucraniano de jugar a la tercera guerra mundial.

Trump y Zelenski tuvieron altercado durante reunión

Este viernes 28 de febrero, los mandatarios concretaron su cita en la sede presidencial de Estados Unidos. Tras estrechar las manos, Trump y Zelenski ingresaron al Despacho Oval en compañía del vicepresidente James David Vance. Dentro del intercambio de palabras, el líder republicano indicó que están muy cerca de acabar con la guerra entre los referidos países.

No obstante, la discusión inició cuando el presidente ucraniano mostró discrepancia al respecto, debido a que considera que EE.UU. no vive de cerca los acontecimientos , y no está dispuesto a negociar directamente con Vladimir Putin. Ante tal afirmación, Trump le advirtió que "no está en posición de dictar" alguna medida, y que no interprete la manera en que su país conseguirá la paz.

"Estamos tratando de resolver un problema. No nos digas lo que vamos a sentir. Porque no estás en posición de dictar cómo nos vamos a sentir. Recuerda eso. Estás apostando con las vidas de millones de personas. Estás jugando con la tercera guerra mundial. Y lo que haces es muy irrespetuoso con este país", expresó con molestia Donald Trump.

Cabe precisar que la cita también tenía como finalidad la firma de un acuerdo por parte de Zelesnki para ceder a Washington la explotación de recursos minerales de su país a cambión de apoyo frente a Rusia. Sin embargo, un portavoz de la Casa Blanca confirmó que este y otros actos previstos, como una conferencia de prensa, no se concretaron porque el presidente ucraniano abandonó rápidamente la sede.

Trump cuestiona a Zelenski y lo llamó "irrespetuoso" con EE.UU.

Tras la acalorada reunión entre ambos mandatarios, Donald Trump recurrió a las redes sociales para expresarse sobre lo ocurrido. En su cuenta oficial de Truth Social, el magnate republicano publicó manifestó que Zelenski no está preparado para finalizar la guerra entre Ucrania y Rusia.

"He determinado que el presidente Zelenski no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. Él faltó el respeto a los Estados Unidos de América. Puede regresar cuando esté listo para la paz", puntualizó.

