Alarma en Maranguita: Reportan fuga de internos en Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima

La mañana de este viernes, 2 de mayo, se reportó que internos fugaron durante la madrugada del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (Maranguita), ubicado en el distrito de San Miguel. Las autoridades anunciaron que se investiga el hecho, pero aún no hay precisión de cuántos menores escaparon del lugar.

En declaraciones exclusivas a Exitosa, la Policía Nacional del Perú (PNP) anunció que está confirmada la fuga, pero aún "está por determinarse la cantidad" de internos que lograron huir. De acuerdo a lo precisado, los videos de las cámaras de vigilancia también ayudarán a esclarecer cuántos menores escaparon.

Agregado a ello, el agente policial relató que solo pudo ingresar al área de seguridad y no conoce más detalles sobre el hecho, ya que el caso sería de "manejo interno".

"Yo he ingresado a la parte de la seguridad, de la guardia nada más. No me han permitido el ingreso más adentro porque eso ya es manejo interno, está todo cerrado y hay que dejar trabajar a las autoridades", precisó el policía.