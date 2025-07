Alexandra Grande, bicampeona panamericana, denunció ser extorsionada por 'Los Injertos del Cono Norte'

Una de las deportistas peruanas más destacadas del último tiempo como lo es Alexandra Grande, recientemente denunció ser parte de la larga lista de peruanos que son víctimas de extorsión. La bicampeona panamericana de karate reveló haber recibido amenazas a través de mensajes y hasta un video donde se le exige el pago de S/ 300 mil soles para no atentar contra su vida.

Según indicó, estos comentarios amenazantes también fueron dirigidos a sus familiares más cercanos. Además, la galardonada deportista confirmó que 'Los Injertos del Cono Norte', banda liderada por 'El Monstruo', están detrás de estas intimidaciones.

Alexandra Grande contó, en entrevista con Canal N, que estos mensajes llegaron el pasado sábado por lo que inmediatamente tomó cartas en el asunto. Según reveló, acudió junto a su abogado a la sede de la Dirincri de la PNP para asentar la denuncia correspondiente.

"El día sábado recibí un mensaje vía WhatsApp, un mensaje de extorsión pidiéndome dinero, diciéndome que si no les daba me mataban a mí o a mi familia", indicó.

A su vez, La karateka aclaró que está totalmente sorprendida con este accionar de los delincuentes ya que no cuenta con dinero o negocios como se indicó en los mensajes enviados por 'Los Injertos del Norte'. Justamente, alcanzó a mostrar el contenido de estas amenazas donde señala que cuentan con todos los datos de sus familiares a quienes le harían daño si no paga el monto exigido.

La campeona mundial y karateca peruana Alexandra Grande denunció que es extorsionada a través de videos y mensajes. Banda criminal le exige S/ 300 mil a cambio de no atentar contra ella y su familia Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/D3MmUSjdRd

"Acá las cosas son prácticas. Queremos que te alinees con la suma de 300 mil soles, para que sigas haciendo tu vida con normalidad. De lo contrario, tendré que proceder con tu persona y con los tuyos. No trates de medir fuerzas con nosotros, porque no conocemos los límites. Sabemos todo de ti sabemos, los negocios que manejas y te tenemos ubicada", se observa en dichos mensajes.

El abogado de la karateka también se pronunció sobre este hecho asegurando que su defendida no cuenta con recursos económicos considerables ya que solo se dedica a la actividad deportiva y su principal sustento es el dinero que recibe por parte del IPD.

"Nos deja sorprendidos, porque ella no tiene empresa, no tiene negocios, no tiene nada. Se dedica a practicar el deporte y el IPD le paga un sueldo para que lo haga, porque está dentro del grupo de deportistas calificadas que defiende los colores del país", indicó.