Somos Perú suspende a José Jerí mientras duran investigaciones en su contra por presunta agresión sexual

El Congreso de la República no solo cuenta con una presunta red de prostitución, sino con un presunto agresor sexual. El parlamentario José Enrique Jerí fue denunciado el pasado 30 de diciembre por atentar contra la libertad sexual de una persona, por lo que su agrupación política, Somos Perú, ha decidido separarlo de forma parcial.

De igual manera, el partido señaló posicionarse en contra de todo acto violento que atente contra la mujer y las personas vulnerables, por lo que tomaron dicha decisión apenas se enteraron del asunto. Asimismo, solicitó a la Fiscalía de la Nación realizar las investigaciones correspondientes lo más pronto posible, tanto para hallar a los agresores como para determinar responsabilidades con los involucrados.

Por su parte, el legislador lamentó profundamente la situación que implica a la víctima, mas rechazó tajantemente cualquier vínculo que él pudiera tener con el asunto. En tal sentido, expresó su solidaridad y puntualizó su disposición con las investigaciones del caso para el pronto esclarecimiento de los hechos.

Según indicó, los hechos se produjeron en una reunión social de fin de año a la cual asistió con sus amigos. De acuerdo al congresista, una de las asistentes quien llegó acompañada de dos personas denunció haber sido víctima de un ataque contra su libertad sexual.

"Recibí con sorpresa y pesar la noticia de que esta persona ha mencionado mi nombre en la denuncia, pues no he tenido ningún tipo de participación en los hechos denunciados. Por esta razón, a través de mi abogado, ya me he apersonado a la investigación iniciada el día 30 de diciembre de 2024, fecha en la que se presentó la denuncia", señaló.