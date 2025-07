Auto se estrella contra portón de negocio en Independencia: Conductor habría perdido el control

Aparatoso accidente en Independencia. Un auto terminó estrellándose contra el portón de un negocio ubicado frente a la Estación del Metropolitano Tomás Valle. Según se conoció, el conductor habría perdido el control del vehículo.

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el hecho ocurrió en horas de la madrugada del último martes 22 de julio, exactamente en la avenida Túpac Amaru a la altura del distrito de Independencia.

Según se conoció, el vehículo se encontraba transitando por la avenida Tomás Valle, cuando el conductor intentó girar por la avenida Túpac Amaru y, de pronto, impactó bruscamente contra la puerta de fierro de un negocio dedicado a la venta de artículos para casa.

Exitosa llegó hasta el lugar de los hechos y pudo captar el video los destrozos que dejó este aparatoso accidente. Por un lado, el portón de fierro del negocio quedó casi destruido en su totalidad, lo que evidencia la fuerza con la que el vehículo impactó.

Por su parte, el auto color amarillo, el cual fue el protagonista del accidente, sufrió serios daños, quedando casi irreconocible. Vidrios rotos, el parachoques delantero y el techo completamente destrozados y más se pudo observar en el lugar del suceso.

Cabe mencionar que, dentro del vehículo se encontraban dos personas, las cuales salvaron de morir tras el fuerte impacto. Estas fueron trasladadas hasta el centro médico más cercano para recibir atención debido a la gravedad del accidente.

Cabe mencionar que, nuestro medio mantuvo diálogo con el representante de la empresa de comercio, quien brindó detalles de lo ocurrido. Según precisó, el conductor del vehículo circulaba en alta velocidad, lo que llevó a que pierda el control.

"Me llamaron mi centro de control indicando que había un accidente, que habían daños en la puerta principal, por eso me he acercado y veo que está bien dañada la puerta. En primera instancia viene el carro en velocidad y pierde el control y hace un giro", dijo a Exitosa.