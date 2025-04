Cajamarca: ¡Indignante! Desconocidos ingresan a colegio y destrozan módulos recién instalados

En Cajamarca, un grupo de vándalos destrozó siete módulos recién instalados en una institución educativa. Valor de pérdidas asciende a más de S/ 25 mil y afecta a 127 estudiantes. Según precisó la directora de la institución, el local no cuenta con vigilancia.

La Institución Educativa 161 de Huacariz, Cajamarca, sufrió el ataque de vándalos quienes realizaron destrozos en sus instalaciones. Los sujetos se limitaron a robar solo una laptop, pero terminaron por destruir materiales educativos así como destruir la propiedad del colegio.

También dejaron pintas en las paredes del centro educativo, así como destrozaron hasta 7 módulos de estudio. Entre los desmanes que ejercieron, se precisó que destruyeron muebles, útiles escolares, una impresora y hasta un frigider.

Dicho acto vandálico afecta a los 127 menores que estudian en dicho colegio, además de que la directora contó que las pérdidas económicas ascienden los 25 mil soles. Esto por el daño a la propiedad que se registró en las aulas del colegio de Cajamarca.

La directora y los encargados del centro de educación exigieron una respuesta inmediata de las autoridades. Además de mostrar su incredulidad y molestia por el daño que se le hace a los menores que estudian en dicha institución.

De igual forma, la comunidad educativa consternada ha solicitado la captura de los responsables del ataque a la escuela y que se les aplique sanciones ejemplares. Las autoridades aún no han identificado a los causantes del daño a la propiedad privada, pero ya iniciaron las investigaciones que corresponden.

La directora de la institución Amanda Oriol y la consejera Jessica Bardales expresaron su molestia sobre los acontecido. Asimismo, precisaron que el colegio que recién ha sido inaugurado necesita de vigilancia por parte de las autoridades, sobre todo tras lo ocurrido.

"Esto no tiene nombre, es un vandalismo. Como es posible que la población se sume a hacer estos desmanes. Que la gente tenga que ser tan indolente, que no tenga un poco de... la verdad no tengo ni palabras. Como es posible que le hagan esto a las criaturas (...) Tenemos conocimiento que este local no tiene vigilancia", expresó la directora.