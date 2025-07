Osmán Morote seguirá en prisión: Fiscalía rechaza pedido de excarcelación del exsenderista

19/07/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Amparado en la Ley 32181, Osman Morote Barrionuevo, ex número 2 del grupo terrorista Sendero Luminoso, busca salir de prisión, sin embargo, La Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Delitos de Terrorismo, resolvió que no cumple con los requisitos para la excarcelación.

¿Qué pidió la defensa de Osman Morote para dejar la prisión?

El último viernes 19 de julio, se realizó una audiencia reservada ante la Primera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria que contó con la presencia del abogado del "camarada Remigio", Ángel Bonett y el fiscal a cargo. El alegato de la defensa busca respaldarse en tres puntos que dicta esta norma promulgada en Diciembre del 2024.

Para que una persona pueda solicitar su libertad, debe tener más de 80 años, cuente con una sentencia condenatoria firme y que el pedido se base en razones humanitarias acreditadas. La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Terrorismo y Delitos Conexos y la Procuraduría Antiterrorismo reconoce que Morote cumple con los dos primeros requisitos.

Su defensa alega un deterioro de su salud física y mental, que le causaría pérdida de la memoria y desorientación. Las autoridades sostienen que documento no permite advertir que el interno presente condiciones de enfermedad terminal o crónica en etapa avanzada. Además, el folio adjuntado data del 2018, lo que no serviría para justificar el punto 3.

No hay evidencia de que Osman Morote no reciba atención médica

Entre los elementos acreditados presentados por Bonett, no se precisa que la salud física del ex miembro de Sendero Luminoso condenado a cadena perpetua por terrorismo esté en riesgo viviendo en el penal de Ancón o que no esté recibiendo una adecuada atención médica para tratar su salud.

"No se ha cumplido con adjuntar documento alguno que permita advertir que en el establecimiento penitenciario donde se encuentra el solicitante cumpliendo su condena, no se le esté brindando una adecuada atención médica o que el servicio médico proporcionado resulta inadecuado o no resulte viable", manifiesta la respuesta de la Fiscalía.

Documento de la Fiscalía que niega excarcelación de Morote.

Además, la Fiscalía antiterrorismo indica que la sentencia de hábeas corpus adjuntada, expedida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ancón y Santa Rosa y presentada por la defensa de Morote para obtener la suspensión de la pena, no exhorta, recomienda u ordena su excarcelación por razones humanitarias.

De esta manera, se le denegó la excarcelación a Osman Morote, quien a pesar de haber cumplido 80 años en abril pasado, no hay la suficiente evidencia médica para otorgarle la libertad.