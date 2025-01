Caen 'Las muñecas de la mafia': Mujeres asaltaban con arma a pasajeros haciendo falso colectivo en SJL

31/01/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), una banda criminal, liderada por una mujer, fue desarticulada por la Policía Nacional del Perú (PNP). Calificadas como 'Las muñecas de la mafia', dos mujeres y un varón asaltaban a pasajeros bajo la modalidad de falso colectivo.

'Las muñecas de la mafia' fueron detenidas

De acuerdo a informes de la PNP, las facinerosas mujeres aparentaban ser tripulantes del colectivo pirata, y amenazaban a mano armada a los incautos que abordaban el vehículo. Los miembros del escuadrón Terna habían detectado sus movimientos, por lo que pudieron capturarlas tras un operativo.

Este ocurrió cuando el vehículo, en actividades sospechosas, se dio cuenta de la intervención que realizaría la PNP. Es por ello que el conductor y sus cómplices intentaron darse a la fuga, ocasionando una potente persecución. Finalmente, los sujetos fueron capturados muy cerca a un colegio, y al ser detenidos se mostraron sumamente tranquilos.

La cabecilla de esta banda criminal fue identificada como Alison Ocaña Reyes (28), alias 'Lulú', y tiene antecedentes por posesión ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas. A ella se suman Fabiola Litano Díaz (22), alias 'La Barbie', y Óscar Venegas Camargo (34), alias 'Potter', quien además tiene antecedentes por robo.

Sujetos negaron asaltos en SJL

Durante esta intervención, se encontró dentro del vehículo un morral que traía consigo una pistola calibre 9 mm, así como un revolver abastecido. No obstante, las 'Muñecas' trataron de desentenderse al descubrirse el armamento, asegurando en todo momento ser inocentes.

"Yo no sabía nada", "Me sorprende, la verdad" y "No es mío, puede estar ahí, pero no es mío", fueron las excusas que los tres inescrupulosos manifestaron ante la Policía. Pese a sus intentos de persuadir a las autoridades, 'Lulú', 'La Barbie' y 'Potter' fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal de SJL.

Conforme a la PNP, ellos serán denunciados por el delito contra la seguridad pública mediante la modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte de armas y municiones, entre otros. El Ministerio Público estará a cargo de las investigaciones pertinentes, a fin de que estos criminales asuman las consecuencias de sus actos.

SJL es considerado el distrito "más inseguro"

Según el INEI, SJL registró alrededor de 5,496 denuncias en el último semestre de 2024, alcanzando el primer lugar como el distrito "más inseguro" de Lima Metropolitana. En los siguientes puestos, se ubican el Cercado de Lima, San Martín de Porres, Comas y Villa María del Triunfo.

Fue así que, en el distrito de SJL, 'Las muñecas de la mafia' fueron detenidas por la Policía. Esta banda criminal es acusada de asaltar a pasajeros bajo la modalidad de falso colectivo, utilizando incluso armas de fuego.