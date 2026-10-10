Un delincuente abatido y dos heridos tras persecución policial por robo de auto en la Panamericana Sur

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un delincuente fue abatido y otros dos resultaron heridos durante una persecución policial registrada esta madrugada en la Panamericana Sur, luego del robo de un vehículo en Villa El Salvador. El operativo terminó en San Juan de Miraflores, donde los agentes lograron intervenir a los sospechosos y recuperar la unidad sustraída.

De acuerdo con el parte policial, la intervención comenzó a la altura del kilómetro 21 de la Panamericana Sur, en el distrito de Villa El Salvador. En ese punto, los tres sujetos fueron captados mientras presuntamente robaban un automóvil de color rojo que se encontraba estacionado en la vía.

Al advertir la presencia de las autoridades, los sospechosos intentaron escapar a bordo del vehículo robado, lo que desencadenó una persecución e intercambio de disparos con los efectivos policiales. La intervención se extendió hasta otro tramo de la Panamericana Sur, donde los agentes consiguieron detener a dos de los presuntos implicados.

Delincuente muere en SJM

Durante el enfrentamiento, uno de los sospechosos, quien conducía el automóvil sustraído, perdió la vida tras recibir impactos de bala. En tanto, sus dos presuntos cómplices resultaron heridos y fueron trasladados al hospital María Auxiliadora, donde permanecen con diagnóstico reservado, según la información proporcionada sobre el caso.

Hasta el lugar llegaron peritos de Criminalística, quienes contabilizaron ocho casquillos de bala en los alrededores del vehículo recuperado. Asimismo, efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cadáver fue trasladado a la Morgue Central de Lima para continuar con los procedimientos de ley.

Las autoridades también podrán revisar las imágenes de una cámara de seguridad perteneciente a la Municipalidad de Lima, ubicada en esta vía, para esclarecer las circunstancias del robo e identificar si existen más personas involucradas en el hecho. El material audiovisual será importante para complementar las investigaciones sobre lo ocurrido durante la madrugada.

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Finalmente, el tránsito en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 56 y cerca del puente, fue restablecido tras permanecer restringido durante más de una hora por las diligencias policiales. Los trabajos en la zona concluyeron luego de las acciones realizadas por los peritos y las autoridades encargadas de investigar el caso.