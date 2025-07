Detonan explosivo en cevichería inaugurada hace menos de tres meses: Extorsionadores exigen S/ 20 mil

En el distrito de Ventanilla, extorsionadores atentaron contra un conocido negocio de venta de comida marina. Según se conoció, los delincuentes detonaron un explosivo en la puerta principal de la cevichería 'Sazón Real' y huyeron con total tranquilidad.

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el hecho criminal ocurrió en horas de la madrugada del presente jueves 24 de julio, exactamente en la avenida Pachacútec en Ventanilla, al norte de la Provincia Constitucional del Callao.

Cámaras de seguridad del negocio captaron el preciso momento del ataque. Según se visualiza en las imágenes, un sujeto que portaba un casco de motociclista llega hasta la puerta del negocio, dejando con total tranquilidad, el material explosivo.

En tan solo segundos de haber dejado el explosivo, el sujeto huye rápidamente, y el artefacto termina por detonar, afectando la estructura de la puerta de ingreso al local. Cabe mencionar que, la cevichería 'Sazón Real' tiene poco menos de tres meses de haber sido inaugurada, por lo que este acto causó intriga y asombro.

Exitosa llegó hasta el lugar de los hechos y pudo constatar la gravedad de la detonación. En videos se pudo visualizar que la puerta principal del negocio quedó completamente afectada, presentando agujeros en gran cantidad, producto de la detonación.

Asimismo, se reportó que vidrios de la parte posterior del ingreso quedaron rotos por completo y, una vivienda aledaña también se vio afectada, debido a que los vidrios de una de sus ventanas también se rompieron. Es importante precisar que, este acto criminal no dejó heridos ni víctimas mortales.

Nuestro medio pudo mantener diálogo con los dueños del negocio, quienes brindaron detalles de la situación y además, hicieron un llamado a las autoridades con la finalidad que brinden mayor seguridad, debido a que se sienten abandonados.

Según precisaron, si bien su negocio ha sido recientemente inaugurado, una organización criminal se ha contactado con ellos y les está solicitando un pago de S/ 20 mil. Esto genera angustia, debido a que buscan emprender, sin embargo, se les presenta esta situación que los frena a querer continuar con su negocio.

"Esto viene recientemente, será unos 10 a 15 días atrás. Nos están pidiendo S/ 20 mil. Solamente eso me dijeron que pague. El nombre no me dieron, pero solo dice: 'Paga a mi organización' (...) No tengo mucho tiempo, recién estoy empezando, eso es lo que me frustra como emprendedora. Me siento abandonada por las autoridades", dijeron a Exitosa.