Niñera desaparece con niña de 2 años por más de un día y es hallada en El Agustino

23/07/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga a Candy Soraya Palacios Taricuar, una niñera que desapareció con una menor de dos años por más de un día. El caso ha generado preocupación, ya que aún no se descarta que se trate de un posible secuestro. La menor fue hallada junto a la nana en una vivienda de El Agustino.

Niñera desaparece con niña de 2 años

El lunes 21 de julio, una madre comerciante de Lima dejó al cuidado de sus gemelas a Candy Palacios, una niñera de confianza. Todo parecía normal hasta que la joven salió con una de las niñas supuestamente rumbo al mercado... y nunca regresó.

Las horas pasaron y la madre, desesperada, trató de comunicarse con ella sin éxito. La angustia creció al punto que la familia temió lo peor: la posibilidad de un secuestro.

En medio de la incertidumbre, recibieron un mensaje de audio en el que Candy Palacios daba explicaciones confusas sobre lo ocurrido y afirmaba que le habían robado el celular, por eso no podía responder.

"Me llega el mensaje de que ya voy para allá, seño, ya voy. Entonces yo me quedé tranquila. Pero pasó una hora, pasaron las 11, y ella nunca llegó. Era raro porque estaba cerca, a solo diez minutos", relató la madre, todavía afectada por lo vivido.

Fue hallada en El Agustino con la menor

Gracias a la intervención de un equipo periodístico, la joven niñera fue ubicada al día siguiente en el Pasaje Santa Victoria, en El Agustino. La menor estaba con ella, aparentemente sin lesiones.

Sin embargo, lo que para algunos parecía un simple malentendido, es para la Policía motivo de una investigación seria. El coronel PNP José Franco Martínez, jefe de la División Policial Centro 2, indicó que la principal hipótesis apunta a una retención indebida. No descarta tampoco que alguien haya inducido a Candy a llevarse a la niña.

"Una de las hipótesis es que esta jovencita haya sido inducida por una persona para que sustraiga a la niña", señaló el oficial en una conferencia de prensa.

Según la propia niñera, no regresó porque "tuvo temor" y, como perdió su celular, no tenía cómo comunicarse. También afirmó que intentó buscar el número de la madre para llamarla, pero no pudo ubicarlo.

La desaparición de la niña de 2 años junto a su niñera encendió las alarmas. La PNP investiga si fue un posible secuestro o retención indebida. Aunque la menor fue hallada a salvo en El Agustino, aún no se aclara qué pasó durante esas más de 24 horas.