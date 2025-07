Cercado de Lima: Delincuentes roban furgón y exigen S/10 mil para devolverlo

23/07/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Un hombre ha sido víctima de la delincuencia en el Cercado de Lima, luego de que su vehículo furgón, su principal herramienta de trabajo, fuera robado por un grupo de delincuentes que ahora le exigen 10 mil soles para devolvérselo. Hasta el momento, denuncia que no ha recibido respuestas ni avances en la investigación, pese a insistir ante la Policía.

Lo dejaron sin herramienta de trabajo

Juan Carlos, un trabajador independiente que usa su furgón blanco para realizar instalaciones de seguridad, fue víctima de robo por parte de una banda delictiva en pleno Cercado de Lima.

Su vehículo fue sustraído frente a una cámara de seguridad, que captó con claridad el momento en que los delincuentes forcejean la puerta y lo sacan del lugar con rumbo desconocido.

El furgón, que le costó 25 mil dólares, no solo era su medio de transporte, sino su herramienta de trabajo. En su interior llevaba equipos valorizados en casi 3 mil dólares: escaleras, taladros, automatismos y paneles de seguridad que utiliza a diario. "Me están dejando prácticamente en la quiebra. Para mí eso no es justo", declaró el dueño.

Lo más grave del caso es que, tras el robo, los delincuentes lo contactaron para exigirle S/10 mil soles a cambio de devolverle el vehículo. Además, lo amenazaron con detalles personales: le dijeron que conocían su casa, mencionaron la raza de su perro y usaron esa información para amedrentarlo.

Pide respuestas, pero no las encuentra

El caso fue denunciado ante la División de Investigación de Robo de Vehículos (Diprove). Sin embargo, según Juan Carlos, hasta ahora no hay avance alguno.

"Estoy viniendo otra vez a la Diprove a insistir porque no me dan ningún tipo de respuesta. Me dicen que el que lleva el caso no está, pero luego otro me dice que sí está. No entiendo", contó frustrado.

Según el afectado, ni siquiera se ha generado una carpeta fiscal en el sistema, y cada vez que va le dicen que vuelva al día siguiente. Además, asegura que la operación policial que se intentó realizar fue fallida, ya que no siguieron los procedimientos para rastrear el dinero con el que él intentó tenderles una trampa.

Por si fuera poco, Juan Carlos afirma que esta es la segunda vez que lo extorsionan, y nuevamente siente que las autoridades no lo están respaldando.

"Esta es la segunda vez que me extorsionan y es la segunda vez que no hacen nada. Aquí tengo la denuncia. Y voy a luchar frontalmente contra esta delincuencia, porque ya estamos hartos", expresó indignado.

