Estadio San Marcos: Vecino denuncia amenazas de muerte y responsabiliza a organizador de Ultra Perú 2.0

El dirigente vecinal César Santa María ha pasado de denunciar el exceso de ruido de los conciertos en el estadio San Marcos a amenazas de muerte y agresión en su contra. En entrevista con Exitosa, el vecino acusó a la empresa organizadora del Ultra Perú 2.0 de la filtración de su información personal.

Durante el programa Exitosa Perú con Manuel Rosas, dio a conocer que sus datos personales han sido difundidos en las redes sociales, donde también es sindicado como el responsable de la suspensión temporal del evento de música electrónica.

"La irresponsabilidad de la empresa organizadora de alguna forma hizo que se difunda mi información personal atribuyéndome la responsabilidad de la clausura cuando en ningún momento he solicitado una tal clausura. Mi información personal completa ha sido distribuida por las redes, por lo cual me he visto obligado a presentar una denuncia penal", declaró para nuestro medio.