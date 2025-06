Homicidio en San Bartolo: PNP confirma abuso sexual contra Andreina Farias y detenido afirma ser inocente

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó, a través de la necropsia de ley, que la joven de 31 años identificada como Andreina Farias fue abusada sexualmente antes de perder la vida al ser atropellada por una miniván de telefonía móvil en San Bartolo.

Rubén Darío Cueva, uno de los técnicos implicados en este caso, está detenido y asegura ser inocente pese a las pruebas. Mientras tanto, efectivos policiales buscan en Huancayo a Jean Carlos Montero Huaylinos, otro implicado en el homicidio.

"Estoy colaborando con la justicia, que se esclarezca el caso. Yo no he hecho nada, soy inocente. Que se investigue bien, yo no soy el violador. Yo no he violado a la chica, tampoco la he atropellado", afirmó el capturado.