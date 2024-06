¿Recibió su merecido? Delincuente fue brutalmente golpeado y atropellado, pero logró sobrevivir

la inseguridad ciudadana se ha convertido en el mal de nuestra sociedad, por ello, muchos no tienen más opción que hacer justicia con sus propias manos. En Carabayllo, los vecinos, víctimas de la delincuencia, decidieron darle su merecido a un ladrón.

El sujeto fue golpeado y atropellado por un auto más de tres veces, quien sobrevivió de milagro y terminó gravemente herido para luego ser auxiliado por personal de los bomberos y ser derivado al hospital más cercano.

El ladrón, identificado como Carlos Murillo Felipe, fue golpeado y atropellado varias veces por tres hombres en Carabayllo, luego de ser descubierto robando autopartes. Lo curioso es que sobrevivió al ataque y fue trasladado al hospital de Puente Piedra. Murillo cuenta con antecedentes por delinquir con armas y explosivos, tráfico de drogas y violencia familiar.

Un empresario fue víctima de un grupo de malhechores que intentaron robarle 5000 soles que acababa de retirar del banco. Sin embargo, se enfrentó a balazos a los ladrones, logrando ahuyentarlos y frustrando el asalto.

El hecho ocurrió en la avenida Grau, en el distrito 26 de octubre, Piura. Una cámara de seguridad de la zona captó el preciso momento en que el empresario llega a las afueras de su negocio en su vehículo gris; a los pocos segundos aparecieron tres sujetos a bordo de 2 motocicletas.

En medio de amenazas y violencia , incluso con armas en mano, los delincuentes exigían al empresario que abra la puerta de su vehículo, pero lejos de dejarse intimidar y entregar el dinero, el empresario descendió de su automóvil y los enfrentó a balazos.

"Me exigían que abra la puerta, estaban apurados. Cuando me percato que tenían revólveres, me dan opción a sacar mi pistola", indicó.