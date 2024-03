Abogado de María Cordero Jon Tay califica de "error" el recorte de sueldos, pero luego se rectifica

En entrevista con Exitosa, Elio Riera, abogado de la congresista suspendida María Cordero Jon Tay, defendió contundentemente a la acusada de recortar el sueldo a sus trabajadores. Si bien en un primer momento calificó de "error" el acto de la parlamentaria, posterior a ello se rectificó.

Durante el diálogo con Karina Novoa en 'Informamos y Opinamos', el letrado manifestó su posición respecto al proceso que actualmente enfrenta Cordero Jon Tay.

En un primer momento, se rehusó a afirmar que la parlamentaria suspendida haya cometido un delito, atribuyendo que el recorte de sueldo a sus extrabajadores no fue más que un simple error y que el único que podía declarar algo como ello es un juez mediante una sentencia.

"Nadie es perfecto, para empezar (...) por más que haya un cometido algún error, toda persona merece un proceso (...) la única persona que considera que es un delito es un juez, nosotros estamos adelantando opinión (...) Yo no puedo atribuirle a una persona que ha cometido un delito si no es por una sentencia judicial ", dijo en un primer momento a nuestro medio.

Sin embargo, luego de que la conductora de Exitosa le increpara que lo que realmente cometió su defendida fue un delito, el abogado terminó por rectificarse, aceptando que, en efecto, María Cordero había incurrido presuntamente en un delito, tal y como dicta el Código Penal Peruano.

"(Entonces ¿son delitos, no errores?) Es que yo no le puedo atribuir (¿Presuntas?) presuntas, irregularidades, delitos, actos (...) (¿En el Código Penal hay errores o hay delitos?) Definitivamente hay delitos, el hecho de que te investiguen no quiere decir que has cometido un delito (porque) rige el principio de presunción de la inocencia. (¿En el Código Penal dice delitos?) Delitos (Entonces ¿La están investigando por delitos?) la están investigando por presuntamente haber cometido delitos", precisó.