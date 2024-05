Abogado de Pedro Castillo pide a Dina Boluarte que renuncie a la Presidencia: "Entró en un juego de corrupción"

En diálogo con Exitosa, el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, pidió a Dina Boluarte que renuncie al cargo de presidenta de la República y aseguró que la mandataria "ha entrado en un juego de corrupción".

Durante el programa Informamos y Opinamos con Karina Novoa, el letrado sostuvo que la jefa de Estado estaría siendo utilizada y debe darse cuenta del problema en el que se encuentra. Ello tras la detención de su hermano Nicanor y su defensa Mateo Castañeda por el caso 'Los Waykis en la Sombra'.

En esa misma línea, el abogado de Pedro Castillo alcanzó la misma petición a los integrantes del Gabinete Ministerial de Gustavo Adrianzén.

Y es que, tras haberlo manifestado por redes sociales, Walter Ayala insistió en que los ministros también deberían dar un paso al costado. Según indicó, hay corrupción en el Ejecutivo.

"Yo me reafirmo. Si existe algún ministro honorable, tiene que renunciar ahora mismo. Todo el Perú sabe la corrupción que hay en el Ejecutivo. Acá no nos ven la cara de tontos. Acá sabemos el tema de los Roles, los nombramientos ilegales. (...) No esperen a que mañana les rompan la puerta", agregó.