Caso Gino Ríos: Piden su vacancia por falta de idoneidad moral ante sentencia por violencia familiar

01/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La parlamentaria no agrupada, Flor Pablo Medina, informó a la opinión pública que ha realizado la petición oficial de vacancia contra Gino Ríos Patio por falta de idoneidad moral para integrar la Junta Nacional de Justicia (JNJ); ello ante las dos sentencias firmes que pesan en su contra por violencia psicológica.

Pide inmediata vacancia de Gino Ríos

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la congresista dio a conocer la documentación que presentó hacia la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, a quien solicitó el inicio del procedimiento de separación por vacancia de Ríos Patio.

"¡Un sentenciado por violencia familiar no puede seguir nombrando a los jueces y fiscales de familia! He presentado una nueva solicitud de vacancia contra Gino Ríos Patio por carecer de la IDONEIDAD MORAL que exige la ley para integrar -y menos aún presidir- la JNJ", escribió, este viernes 1 de agosto.

De tal modo, Medina recordó que el actual presidente de la JNJ, Gino Ríos, tiene dos sentencias por violencia psicológica en agravio de exesposa. Una de ellas por violencia familiar y la otra en el proceso de divorcio; por lo que reiteró que un condenado por dichos actos, no puede nombrar jueces y fiscales de familia.

Oficio N° 875-2025-2026-FPM-CR

En tal sentido, la parlamentaria acusa un carecimiento de idoneidad moral que es exigido por la ley peruana para integrar y presidir la Junta Nacional de Justicia. Al respecto, hizo un llamado a dicha institución de actuar con firmeza para suspenderlo provisionalmente e iniciar de inmediato el procedimiento de vacancia.

"Causales de vacancia sumamente evidentes"

Según el Oficio N° 875-2025-2026-FPM-CR, enviado por Flor Pablo Medina hacia la vicepresidenta de la JNJ, María Cabrera, precisa que dicha institución se encuentra en la obligación de declarar la vacancia de Gino Ríos, conforme al artículo 13° de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia.

La parlamentaria no agrupada señala que lo establecido en dicho artículo, está "claro", más aún en el actual caso en donde no solo la incursión en las dos causales de vacancia planteadas en su reclamo son "sumamente evidentes", sino que resultaría peor no declararlas.

"Pido que se me notifique de los descargos (y ofrecimiento de pruebas) que realice el sr Ríos Patio, a fin de ejercer mi derecho a contradecir lo que dicho funcionario alegue", concluyó Flor Pablo.

De esta manera, la congresista Flor Pablo Medina presentó un pedido de vacancia contra Gino Ríos Patio por falta de idoneidad moral para integrar la Junta Nacional de Justicia (JNJ). "No puede, ni debe evaluar y elegir jueces y fiscales de familia, de todos los niveles, quien tiene sentencia consentida por violencia familiar", fundamentó.