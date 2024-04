Alberto Fujimori: expresidente intervenido quirúrgicamente "sin contratiempos", anuncia su hija Keiko

La lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, anunció que su padre, el expresidente Alberto Fujimori, fue intervenido quirúrgicamente "sin contratiempos". Según indicó, el mismo "viene recuperándose en su habitación" de una clínica local.

A través de sus redes sociales, la excandidata presidencial contó que la operación programada a su progenitor, en razón a una lesión en su lengua, sufrió una demora debido a una crisis de fibrilación auricular que terminó siendo superada.

Del mismo modo, reveló que el "diagnóstico definitivo" y el "tratamiento correspondiente" para su papá será establecido después de conocerse el resultado de los exámenes realizados en dicha intervención.

Este lunes, Fujimori Higuchi, también en sus redes sociales, informó que su padre Alberto Fujimori fue internado en la Clínica Delgado para realizarle una intervención quirúrgica que tiene relación con su lesión en la lengua.

La semana pasada, el expresidente Alberto Fujimori anunció la publicación de su libro "Chavín de Huántar: El rescate soñado", que según sus palabras, contará los pormenores del rescate de 72 rehenes obstruidos en la residencia del embajador de Japón en Perú, Morihisa Aoki, por parte del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Mediante sus cuentas personales, el exmandatario de la República anunció que pondrá a la venta en "las principales librerías" la citada obra. Justamente, el pronunciamiento de Fujimori coincidió con el vigésimo séptimo aniversario del operativo militar que propició la liberación de los más de 70 raptados.

"En un sueño se me aparecen los túneles de Chavín de Huantar. Entonces digo, si no podemos rescatarlo por las paredes, por qué no por debajo del suelo y así se inicia esta construcción previsoramente", dijo.