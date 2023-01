Alcalde del Cusco sobre protestas: "No queremos un muerto más en nuestro pueblo"

13/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, Luis Pantoja, manifestó que no quieren se registren más fallecimientos a causa de las violentas protestas que se desarrollan en la región.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para el programa 'Hablemos Claro', Pantoja Calvo informó que los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) se han desplegado para evitar que haya un costo social en determinados puntos donde todavía existen bloqueos de vías.

"En la ciudad del Cusco, en estos momentos, en la provincia, en la capital de la región, en el centro histórico las actividades son normales. En algunas vías, en algunos distritos, todavía existen algunas vías que están bloqueadas con grupos pequeños, la Policía está haciendo su trabajo desplegando a sus fuerzas, evitando que haya costo social. No queremos que hayan muertos, no queremos un muerto más en nuestro pueblo", declaró en nuestro medio.

Agregado a ello, invocó a la población a que no realicen actos vandálicos durante las movilizaciones, puesto que se desea evitar que hayan enfrentamientos entre manifestantes y las Fuerzas del Orden.

"La invocación que nosotros también les estamos haciendo a la población (es) que no queremos enfrentamientos, no queremos más muertes, no queremos los actos de violencia. Nosotros siempre hemos dicho claramente, rechazamos contundentemente todos los actos de vandalismo y de violencia en la ciudad de los incas", expresó.

De igual manera, el alcalde del Cusco criticó que los miembros del Congreso de la República permanezcan en sus cargos pese a que la ciudadanía solicita que se convoque un adelanto de elecciones generales.

En esa línea, hizo un llamado a los integrantes del Poder Legislativo y del Ejecutivo, para que se recorten los plazos y realicen pronto los comicios.

"Si pasara que se adelanten dentro del marco legal, yo que estaríamos pacificando todo el país, no queremos más enfrentamientos. Le hago un pedido público señores, al Parlamento de la República y al Ejecutivo también, de que no estén a espaldas del pueblo, que achiquen la cancha, que recorten los plazos para que a la brevedad posible se lleve a cabo el adelanto de las elecciones, tanto para el Congreso, como para la Presidencia de la República", afirmó en Exitosa.

