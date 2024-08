Alcalde del Rímac anuncia pollada pro fondos para pagarle a serenos: "No hay plata para el serenazgo"

La falta de presupuesto y la inseguridad ciudadana en el Rímac han hecho un caldo de cultivo peligroso para los vecinos del distrito. En la desesperación, el alcalde de la comuna rimense, Néstor La Rosa, anunció que se impulsará una pollada con el fin de conseguir mayores recursos para pagar a los serenazgos el mes de julio, que aún no se ha pagado. Sin embargo, especificó que el servicio sería suspendido por falta de recursos económicos.

No pueden pagarles a los serenos. El líder edil aclaró que los fondos económicos no son suficientes para alcanzar los requerimientos y pagar a los agentes. Comentó que buscarán evitar que el pago pendiente se acumule con el mes presente, por lo que se suspenderá las acciones de seguridad municipal.

"No hay plata para el serenazgo, no hay plata para varios servicios (...) o han cobrado julio, no saben si van a cobrar en agosto. Haremos, aunque sea, ollas comunes para solventar el servicio", acotó el burgomaestre.