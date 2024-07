Alejandro Cavero justifica conformación de Mesa Directiva junto a Perú Libre: "El Parlamento es un lugar heterogéneo"

El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, justificó la conformación de la Mesa Directiva junto a un miembro de Perú Libre alegando que el Parlamento necesita de una "coalición de consenso".

Durante una entrevista para Canal N, el ahora tercer presidente del Congreso de la República negó que se hayan eliminado las discrepancias con la agrupación parlamentaria de izquierda. Según indicó, han encontrado materias en las que si pueden coincidir.

En ese sentido, resaltó que Perú Libre continúa promoviendo una asamblea constituyente, mientras que Avanza País permanece con su negativa frente a tal iniciativa. Cavero también resaltó sus discrepancias en cuanto al sistema de gobierno que se vive en Venezuela.

Frente a ello, resaltó que se trata de uno de los Parlamentos más fragmentados de los últimos tiempos. Sin embargo, el congresista señaló que esto también permite que no se trata de un Congreso 'unísono' y, por ello, se necesita de un consenso.

"No nos vamos a poner de acuerdo sobre eso (con Perú Libre), pero eso no quita que podamos llegar a acuerdos en otras materias para establecer en la Mesa Directiva una coalición de consenso para gobernar el Parlamento, uno que no es 'unísono' y es uno de los más fragmentados de los últimos 20 en el país, difícil de gobernar si no se dialoga", señaló Cavero.