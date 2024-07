José Cueto confirma que equipo de geolocalización se encuentra en la Diviac: "Hemos visto algunos documentos"

El congresista de la República, José Cueto, confirmó que el aparato de geolocalización sí se encuentra en la sede de Surco de la Diviac. El legislador aseguró que se están trabajando en las investigaciones anunciadas por el ministro del Interior.

El parlamentario miembro de la bancada Honor y Democracia, dio detalles de cómo había sido la diligencia que se llevó a cabo en la sede de Surco de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad.

Vale resaltar que esto se da en el marco en que el titular del Mininter señaló que este elemento se encontraba "fuera del radar". Sin embargo, un reportaje periodístico desmintió las declaraciones de alto funcionario, asegurando que se encontraba en la sede de Surco, mismo espacio donde el parlamentario constató su presencia.

La visita del almirante Cueto, fue como parte de una comitiva en la que también participó la Contraloría y otros funcionarios más. Además, la autoridad legislativa acotó que desde la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República se iniciará una revisión detallada del equipo.

"He estado verificando ahí con el jefe de la Diviac y con el director de la Dirin y hemos visto algunos documentos, algunas informaciones y ya he constatado que ha venido la Contraloría ayer y va a seguir viniendo dentro de la investigación que se está llevando a cabo", detalló para Canal N.

Vale resaltar que, luego de la controversia causada tras las declaraciones del ministro Juan José Santiváñez, se pudo constatar que el instrumento de alta tecnología cuenta con la aprobación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Además del visto bueno de Aduanas, añadido a ello, la empresa proveedora solicitó la renovación de su contrato.

"Lo que escuché al ministro era afirmar que no había encontrado el equipo, obviamente, porque esta ubicación de la Diviac no es la formal, la normal, digamos. La verdad es que no entiendo por qué no le informaron al ministro dónde estaba inicialmente, físicamente. Tengo entendido que él ya tiene información del equipo", continuó el representante nacional.