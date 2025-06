Alejandro Salas, vocero de Martín Vizcarra: El expresidente está "habilitado por la población"

El vocero de Martín Vizcarra, Alejandro Salas, se pronunció luego de que el Pleno del Congreso aprobó la Resolución Legislativa 10977/2024-CR, que inhabilita al expresidente de la República durante 10 años para el ejercicio de la función pública por haber cerrado el Parlamento el 30 de septiembre del 2019.

Salas Zegarra, quien también fue ministro durante el gobierno de Pedro Castillo, manifestó que Vizcarra Cornejo es un ciudadano que está "propugnando y participando con sus propias ideas políticas".

Agregado a ello expresó, en diálogo con Canal N, que los integrantes del Poder Legislativo no cuentan con el mismo respaldo de la población que - según indica - sí lo tiene el fundador del partido político Perú Primero.

Aseguró que, por dicho motivo, los congresistas han tomado la decisión de inhabilitar a Vizcarra Cornejo. También, afirmó que el referido político está "habilitado" por los ciudadanos que se encuentran en el interior del Perú, sobre quienes manifestó que suelen estar abandonados por el Estado.

Martín Vizcarra utilizó sus redes sociales para referirse a la reciente decisión del Congreso de la República. En su cuenta oficial de 'X', el ex jefe de Estado afirmó que el cierre del Poder Legislativo, en aquella fecha, fue constitucional y contó con el respaldo de la mayoría de ciudadanos.

Según señaló, los miembros del Parlamento le "temen" y a lo que representa como figura política. Por ese motivo, agregó que no se resignará e instó a que se deje a los peruanos decidir en las próximas Elecciones Generales 2026.

"El Congreso vuelve a inhabilitarme por cerrar el Congreso de forma constitucional y con el respaldo mayoritario de la población. Me temen y temen a lo que represento. No me van a doblegar. Que el pueblo decida en las urnas, no una mayoría de 3% que a nadie representa", expresó.