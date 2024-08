Ángel Manero tendría protección política que impide su interpelación, según Edwin Martínez: "Está haciendo daño"

En diálogo con Exitosa, el congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, aseguró que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, no puede ser interpelado o censurado, debido a que contaría con protección política.

Lo señalado fue tras la consulta de Karina Novoa respecto al porqué no recibe una sanción tras no convocar a una elección de junta de usuarios, quienes se encargan de velar la correcta administración del agua a los sistemas de riego.

La titular de la Comisión de Agricultura en el antiguo periodo legislativo 2023- 2024 fue la integrante de Fuerza Popular, Cruz Zeta Chunga, quien, según el acciopopulista, debió llamar a elecciones de las juntas de usuarios.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el congresista Edwin Martínez arremetió contra el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, e indicó que no puede ser interpelado pese a su actuación como titular del Midagri. Ello debido a que contaría con... pic.twitter.com/2X7lchKOAq

Respecto a este tema, dio a conocer que con la "complicidad" de algunos miembros del Parlamento alargaron un año más el mandato de los presidentes de las juntas, los cuales, en su mayoría, tendrían denuncias por malos manejos.

Para Edwin Martínez, la actitud de Ángel Manero es "lamentable" y lo calificó de "adefesio" al asegurar que se está entregando su conciencia sin importarle la ley.

"Es lamentable la actitud de este señor que no debiera ser ministro porque está entregando prácticamente concesionando su conciencia a cambio no se de qué, pero sin importarle la ley, los reglamentos. (...) El ministro se cree un super dios, un todopoderoso cuando para mi, este ministro es un adefesio que no sirve para nada", sostuvo.