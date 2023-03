Antauro Humala: "Las dictaduras en el Perú son más pacíficas que las democracias"

09/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

El líder etnocacerista, Antauro Humala, aseguró que las dictaduras en el Perú son "más pacíficas" que las democracias e, inclusive, afirmó que el Gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha violado los derechos humanos igual que la mayoría de las gestiones.

"Los ha violado tanto como el 99.9% de los regímenes políticos en el Perú, civiles y militares. Es más, las dictaduras en el Perú, si ves la historia, son más pacíficas que las democracias. Las democracias son más sangrientas, en el Perú, que las dictaduras", declaró en entrevista con La República.

En esa línea, Humala Tasso recalcó que "obviamente, hay violaciones de derechos humanos" registradas durante el periodo de Boluarte Zegarra, poniendo como ejemplo "la tragedia que ha pasado en el sur", ello en referencia a la cantidad de muertos que hubo durante las protestas, incluyendo a civiles y miembros de las Fuerzas del Orden.

Tras ello, manifestó que ya ha pedido la renuncia de la jefa de Estado; así como también, la del presidente del Congreso de la República, José Williams.

"Yo ya lo he pedido, desde el primer muerto que hubo a raíz de estas protestas, que fue en diciembre del 2022. El partido etnocacerista y el comunicado, firmado por mi, exigimos la renuncia de (Dina) Boluarte, con la de (José) Williams", precisó.

Asimismo, calificó el régimen de Boluarte Zegarra como uno "timocrático". "Democracia de los timadores, eso es lo que es [...] Existe democracia y existe también timocracia, eso es lo que tenemos en el Perú", agregó.

Sobre muerte de militares en Puno

Humala Tasso lamentó el fallecimiento de seis militares, quienes intentaron cruzar el río Ilave, ubicado en Puno, tras presuntos ataques por manifestantes de la región.

El líder etnocacerista criticó que se esté desvirtuando el rol militar y señaló que ello es consecuencia de la debilidad de la clase política.

"La tragedia que ha habido anteayer, de la matanza de seis (militares), que a mi me duele en el alma porque he sido militar, he trabajado en esa zona, en Ilave, en Santa Rosa, y lo que es indignante es la desvirtuación del rol militar. Un soldado sin armas ya no es soldado, es un paisano. Entonces, al Ejército lo están obligando a despojarse de su rol por debilidad de la clase política", expresó.

Por todo ello, Antauro Humala manifestó que, si se presta atención a la historia del Perú, las dictaduras en el territorio nacional resultan ser "más pacíficas" que las democracias.