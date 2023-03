Yohny Lescano: "Puno reclama dignidad, democracia auténtica, no a la dictadura y responsabilidad política"

03/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

El excongresista por la región de Puno, Yohny Lescano, se pronunció acerca de las declaraciones de la presidenta de la República, Dina Boluarte, sobre las demandas de los ciudadanos de Puno. En esa línea, indicó que las expresiones de la mandataria durante la conferencia de prensa que ofreció este viernes 03 de marzo, le causaron "indignación".

Asimismo, consideró que la promesa de la jefa de Estado, Boluarte Zegarra, de enviar un convoy humanitario a Puno la próxima semana, "parece coordinada con otras instancias del Estado para tratar de calmar a los puneños".

"El pueblo de Puno está pidiendo justicia por los muertos, está luchando por la democracia (...) Puno reclama dignidad, democracia auténtica, no a la dictadura y responsabilidad política sobre muertes de puneños", declaró el exparlamentario Lescano en Exitosa.

Además, señaló que las autoridades del Gobierno peruano deberían de "asumir la responsabilidad política" ante las muertes que se han registrado durante las protestas en Puno, con el fin de "superar la crisis".

"No hay ningún ministro que haya renunciado o que se le haya destituido por la muerte de los puneños, los heridos", manifestó.

El exparlamentario también señaló que la presidenta de la República debería de pronunciarse acerca del avance en las investigaciones sobre las muertes en protestas.

"Por qué no se pronuncia sobre los muertos o ha dicho cuáles son los responsables (...) Todos han muerto por disparos de bala y no eran los que iban a tomar el aeropuerto", manifestó.

Yohny Lescano sobre adelanto de elecciones

Además, se manifestó acerca del proyecto de adelanto de elecciones y consideró que las autoridades del Poder Legislativo no lograrán un consenso para "fijar la fecha" de nuevos comicios.

"No creo que haya un consenso. No lo han conseguido hasta ahora. Se debería de fijar solo la fecha, pero no se han puesto de acuerdo. Veo que las fuerzas políticas no están preocupadas por mejorar el sistema electoral, el sistema político, de partidos políticos, están pensando en cómo beneficiarse", señaló.

"No hay una verdadera voluntad para trabajar por el beneficio del país. Eso es una pena. No quieren resolver las cosas que realmente necesita el pueblo", añadió.