Antauro Humala sobre su hermano Ollanta y Nadine Heredia: Son delincuentes, pero han sido mal juzgados

En entrevista con Exitosa, el hermano del expresidente Ollanta Humala, Antauro Humala, afirmó estar convencido de que la expareja presidencial son un "par de delincuentes", pero consideró que fueron mal juzgados por lavado de activos.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', Antauro calificó al Poder Judicial de "putrefacto" y apuntó que, en el caso de Odebrecht, se debió juzgarles por traición a la patria.

"No me cabe duda de la inmoralidad 'corruptocrática' de pareja Ollanta y Nadine. Sin embargo, yo entiendo y estoy convencido de que el Poder Judicial es tan putrefacto como los otros dos poderes del Estado. En este proceso de Odebrecht, que para mi es traición a la plata y no es solamente mera corrupción", declaró.