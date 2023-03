Asesora de Dina Boluarte es acusada de intentar apropiarse ilegalmente de una casa

06/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

Grika Asayag, la persona considerada como la mano derecha de la presidenta de la República Dina Boluarte, es denunciada por tratar de apropiarse de una vivienda en la cuadra siete de la avenida Bolivia.

A través de un reportaje dominical se revela que, en el 2016, Asayag presentó una demanda al Poder Judicial, en el que solicitaba ser dueña de dicha casa a través de una prescripción adquisitiva, manifestando que vivió allí por 15 años. Además, declaró ante la justicia que vive en el inmueble desde 1999, lo cual fue desmentido por los nietos de Esther Carrillo y los vecinos que recuerdan a la antigua dueña.

Anthony Castañeda, nieto de Esther Carrillo, denunció que Asayag se aprovechó de la muerte de su abuela y su madre para demandar a la familia Ortiz.

"Ella aprovecha que mi abuela y mi madre mueren. Demanda a la familia Ortiz que no tiene nada que ver. Eso es una usurpación, si ella sabe que existimos, es una artimaña. Ella ha querido irse por debajo, por detrás y agarrar la propiedad como sea", señaló durante el reportaje.

¿Falsificación de certificados?

Por otro lado, en la nota dominical se muestran documentos que señalan que Grika Asayag habría llegado al puesto de asesora presidencial de la mandataria Dina Boluarte de forma irregular, al entregar tres certificados de estudios adulterados. Actualmente, el órgano de control interno del Poder Ejecutivo abrió una investigación por este caso.

Según el reportaje, Asayag señaló en el 2019 a Roberto Justo Tejada Estrada como director general para el licenciamiento de su Asociación Educativa Florence Nightingale y el Instituto Virginia Henderson ante el Ministerio de Educación, pero él señala que nunca aprobó que se usara su nombre.

Además, el certificado que tiene como "Profesional de Enfermería Técnica" del Instituto Virginia Henderson, sería irregular debido a que Tejada denunció que hicieron nuevamente mal uso de su nombre, ya que en esas fechas se encontraba recluido en un penal debido a una investigación por presunta corrupción en una universidad pública y, que desde el 2 de noviembre del 2020 y el 26 de mayo del 2022 estaba bajo detención domiciliaria, pero sin sentencia.

"No, definitivamente no (es mi firma). La fecha también me asombra mucho más. Por intermedio de mi abogado le voy a hacer llegar documentos que acreditan que ese documento es totalmente falso y cuál era mi condición en esa fecha", comentó.

A su vez, se indica que los abogados de Roberto Justo Tejada vienen investigando a Grika Asayag desde diciembre del año pasado.